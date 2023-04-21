Genç kardeşi kazada ölen ağabey, bayrama gözyaşlarıyla girdi

Ciple çarpışan motosikletin 22 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti, cenazesini ağabeyi gözyaşlarıyla teslim aldı

-Cenaze aracındaki kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı ağabeyi, yakınları teskin etti

ANTALYA - Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesini ağabeyi gözyaşları içerisinde teslim aldım.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Akar yönetimindeki 07 ASF 252 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücü ismi öğrenilemeyen ciple çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Esat Akar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cip sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Ağabey gözyaşlarıyla teslim aldı

Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Esat Akar'ın cenazesini, bugün sabah saatlerinde telsim almak için yakınları geldi. Akar'ın cenazesini ağabeyi Harun Akar gözyaşları içerisinde teslim aldı. Cenaze aracındaki kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı ağabeyi, yakınları teskin etti.

Gencin cenazesinin, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.