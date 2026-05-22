Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekiplerince, üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen şüpheli hakkında işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik istihbarat çalışmaları yapıldı. Üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenilen U.B. isimli şahsa yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Şahsın üst aramasında yapılan detaylı incelemeler neticesinde, satışa ya da kullanıma hazır halde bir miktar kokain maddesi ele geçirildi. U.B.'nin hakkında yasal işlem yapılması sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

