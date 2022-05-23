Gediz'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Gediz'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KÜTAHYA Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Demirel Caddesi eski kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Coşkun idaresindeki 43 KP 064 Plakalı araç dönüş yapmak istediği sırada Abdullah Çeliker idaresindeki 43 AAJ 737 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Abdullah Çeliker yaralandı. Motorda yolcu olarak bulunan İbrahim Tavan ise herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı Abdullah Çeliker ambulansla Gediz Devlet Hastanesine gönderildi.