Haberler

Yürüyüş alanında erkek cesedi bulundu

Yürüyüş alanında erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze'de yürüyüş alanında hareketsiz halde bulunan 72 yaşındaki Yılmaz Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu değerlendirilen ceset, otopsiye gönderildi.

Kocaeli'de yürüyüş alanında hareketsiz halde bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu değerlendirilen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi bölgesindeki yürüyüş alanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğunu tespit etti. İlk incelemelerde, cesedin yaklaşık bir haftadır bulunduğu bölgede olduğu değerlendirildi. Uzun süre açık alanda kaldığı belirtilen cesedin yüzünün tanınmayacak derecede bozulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Yılmaz Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde

Eşini 31 bıçak darbesiyle öldürüp, fotoğrafını ablasına atmış
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

Yurt dışına gitmesi gerekirken bir depoda ele geçirildi
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım