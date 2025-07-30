Gazze Şeridi'nde Yetersiz Beslenme Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 154'e ulaştı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi, yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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