Gazze'de son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin son 24 saatteki saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 kişinin cenazesi ile 9 yaralı getirildi" denildi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatteki saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 kişinin cansız bedeninin ve 9 yaralının getirildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 601'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726'ya, yaralı sayısının da bin 607'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının da 72 bin 61'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 715'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE