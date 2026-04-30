Gazze'de can kaybı 72 bin 601'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 2 kişinin cenazesi getirilirken, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72 bin 601'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 824'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 764'e, yaralı sayısının da 2 bin 316'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 601'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 419'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı