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5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza yedi

5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza yedi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü araç kullanan ve aynı ihlali 5 kez tekrar eden sürücüye 352 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 352 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince durdurulan A.A. idaresindeki 07 CPA 56 plakalı araç için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün aynı ihlali 5 kez tekrar etmesi nedeniyle hakkında ağır idari yaptırımlar uygulandı.

Sürücünün aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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