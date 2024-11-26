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Gaziosmanpaşa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Terörist Tutuklandı

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İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında olan DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda örgütsel dokümanlar ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlenmiş, Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında eylem hazırlığında bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Örgütsel doküman ve dijital materyal ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği soruşturmada polisteki ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Her iki terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Terörist Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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