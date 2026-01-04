Gaziantep'te tramvayın çarptığı adam yaralandı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen adama tramvay çarptı. Yaralanan adam yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Rasaf Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen adama seyir halindeki tramvay çarptı. Yola savrulan adam yaralandı. Tramvayı durduran makinist ve yolcular yaralanan adama müdahale ederek durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP