Gaziantep'te TIR'da 41 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir TIR'da 41 kilo skunk ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 kişiyi tutukladı ve 2 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, TIR'da 41 kilo skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamaçtepe Mahallesi'nde bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bir süre takip edilip durdurulan TIR'da, arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 41 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.