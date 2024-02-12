Gaziantep'te scooter kazası davası 2. duruşması görüldü

Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen yaralı Şimal Toprak, "Yola kontrollü bir şekilde çıktık. Biraz ilerlerken araç arkadan gelerek bize çarptı" dedi. Duruşma, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor talep edilmesine karar verilerek 21 Mayıs tarihine ertelendi.

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin kullandığı otomobilin, scooter ile yolun karşısına geçmek isteyen Ezgi Alya Yiğit'e çarparak ölümüne, arkadaşı Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına tutuksuz sanık Osman S. katılmazken maktul Ezgi Yiğit'in ailesi ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Yiğit ailesinin avukatı Ahmet Ergin Sözen'in bir önceki duruşmadaki talebi üzerine kazada yaralanan Şimal Toprak dinlendi.

"Yola kontrollü bir şekilde çıktık. Biraz ilerlerken araç arkadan gelerek bize çarptı"

Mahkeme başkanının duruşmada söz verdiği Şimal Toprak, ifadesinde kaza anlarını anlatarak, "Yola kontrollü bir şekilde çıktık. Biraz ilerlerken araç arkadan gelerek hızla bize çarptı" dedi.

Dava 21 Mayıs'a ertelendi

Daha sonrasında taraf avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, kaza ile ilgili Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor talep edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 12 Nisan 2022 tarihi akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazada Osman S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarpmıştı. Kaza sonucu 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 28 gün sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonrasında ise otomobil sürücüsü Osman Sarı hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. - GAZİANTEP