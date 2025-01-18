Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Gaziantep'te Sahte Alkol İddiasıyla Bir Ölüm Daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahte alkol kullandığı iddia edilen 1 kişi evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te evinde ölü bulunan 52 yaşındaki bir şahsın sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpta yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı giderek artarken Gaziantep'te sahte alkol nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde ölü bulundu, sahte alkol şişelerine rastlandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Günebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın evinde yapılan incelemelerde ise sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı. Günebakan'ın cenazesi, olay yeri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te Sahte Alkol İddiasıyla Bir Ölüm Daha
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özel'in desteklediği bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi

Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.