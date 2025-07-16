Gaziantep'te Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu

Gaziantep'te Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ani bastıran sağanak yağış, minibüsün takla atmasına yol açtı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ani bastıran sağanak yağış kazaya neden oldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.

Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. iddiaya göre, 27 FU 740 plakalı minibüs sürücüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, minibüs sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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