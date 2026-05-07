Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ üyesi Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyon, terörle mücadele kapsamında yapıldı ve yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı