Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Bilek Mahallesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 AYC 891 plakalı otomobil ile 27 AGE 774 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı