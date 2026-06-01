Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolu üzeri Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeki Mahmut Hasan A. yönetimindeki 02 AFY 917 plakalı kamyonet, tali yoldan anayola çıkarak karşıya geçmek isteyen Mahmut B.'nin kullandığı 27 ASU 356 plakalı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup devrilen motosikletin sürücüsü Mahmut B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gaziantep kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı