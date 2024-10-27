Gaziantep'te Jandarma Operasyonu: 8 Ruhsatsız Silah ve 5 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Oğuzeli ilçesinde A.B., C.A., F.C., H.Ö. ve K.B. isimli 5 ayrı şüpheli şahsın ikametinde yapılan eş zamanlı arama neticesinde 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 257 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP