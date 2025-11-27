Gaziantep'te Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolu Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. (53) idaresindeki hafriyat kamyonu ile N.K. (35) kontrolündeki 80 AAL 308 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil yan yatarak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. (35) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP