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Gaziantep'te bıçaklı kuş kavgasında kan aktı: 1 ölü

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Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şeref Şahin hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bıçaklı kuş kavgasında kan aktı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şeref Şahin hayatını kaybetti.

Gaziantep'te gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şeref Şahin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şeref Şahin, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Şeref Şahin'in ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Kuş nedeniyle işlenen şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Şeref Gaziantep Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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