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Gaziantep'te Ağ ile Balık Avlama Yasağını İhlal Eden Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Ağ ile Balık Avlama Yasağını İhlal Eden Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Fırat Nehri'nde ağ ile balık avlayan bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın yanında 4 bin 800 metre ağ ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.

Gaziantep'te ağ ile balık avlama yasağına uymayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen E.K. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ait olduğu tespit edilen 4 bin 800 metre ağ, 4 adet şişme lastik, 4 adet bot küreği, 1 adet zıpkın ve 3 adet av malzemesi ele geçirildi. Olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu.

E.K. isimli şahıs hakkında av yasağına uymaması sebebiyle idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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