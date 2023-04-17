Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te 78 dilenciye işlem yapıldı

Gaziantep'te 78 dilenciye işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te, dilencilik yaptığı tespit edilen 78 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı.

Gaziantep'te, dilencilik yaptığı tespit edilen 78 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.

İcra edilen uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 78 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title