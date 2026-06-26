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Gaziantep'te 25 işçi sudan zehirlendi

Gaziantep'te 25 işçi sudan zehirlendi
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şireci tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan 25 işçi, bilinmeyen bir nedenle rahatsızlık geçirdi. Bulantı ve kusma şikayetleri bulunan işçiler, Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından işçilerin içtikleri sudan zehirlendikleri tespit edildi. Tedavisi devam eden işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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