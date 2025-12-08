Haberler

Bahis şüphelilerinin savcılık ifadeleri devam ediyor

İstanbul merkezli yapılan futbolda bahis operasyonunda Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık ifadeleri devam ediyor.

Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüphelinin savcılık ifadeleri devam ediyor. İfade işlemleri için 19 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma günü yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27'si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı vermişti. İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonlarda, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanırken, operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin 37'si polisteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
