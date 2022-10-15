Üye Girişi
Haberi Paylaş

FSM Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

3. Sayfa Haberleri

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne, İETT otobüsü siper oldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu.

YÜREKLERİ ISITAN ANLAR KAMERADA

Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İETT otobüsünün motokuryeyi rüzgardan koruduğu ve o anları kayda alan sürücünün ise "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor." dediği duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet İstanbul İETT 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title