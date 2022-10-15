FSM Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne, İETT otobüsü siper oldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu.

YÜREKLERİ ISITAN ANLAR KAMERADA

Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İETT otobüsünün motokuryeyi rüzgardan koruduğu ve o anları kayda alan sürücünün ise "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor." dediği duyuluyor.