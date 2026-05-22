Rusya'da 101 terörle bağlantılı suç önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2026 yılının başından bu yana 78 terör saldırısı dahil 101 terörle bağlantılı suçun önlendiğini duyurdu. Ukrayna istihbaratının sosyal medyada saldırgan aradığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında önlenen saldırılara ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada "2026 yılının başından bu yana Rusya'da 78 terör saldırısı dahil 101 terörle bağlantılı suç önlendi" denildi. Ayrıca, Ukrayna istihbarat servislerinin, Rusya'da terör saldırıları ve sabotaj eylemleri saldırı gerçekleştirmek üzere internette, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarında saldırgan arayışında olduğu aktarıldı.

Açıklamada "Düşmana yardım etmeyi kabul eden tüm kişilerin tespit edilecek, yargılanacak ve hak ettikleri cezayı çekecekler" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA

