Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle markete girdi

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın, yoğun trafikte korna çalınması üzerine panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Kazada yaralanan kimse olmadı.