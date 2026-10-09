Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı