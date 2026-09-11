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Fırında ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı

Fırında ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada fırındaki zulada koli ve varillerde ele geçirilen 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapıyla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada fırındaki zulada koli ve varillerde ele geçirilen 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapıyla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi. Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli emniyete götürüldü. Emniyete ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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