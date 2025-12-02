Haberler

Firari Hırsız ve Uyuşturucu Taciri Adana'da Yakalandı


Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firarada olan A.B., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Göztepe Mahallesi'ndeki bir evde saklanıyordu.

Adana'da hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.B.'nin peşine düştü. 3 yıldır firar olan hükümlünün Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine adrese yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

