Firari FETÖ Üyesi Eski Hakim Ankara'da Yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 8 yıldır aranan ve örgütün önemli isimlerinden olan eski hakim Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu söz konusu dairede ihraç hakim Karatay'ın yaşadığı tespit edildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile Karatay, Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulundu. Karatay'ın evinde yapılan aramada örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

8 yıldır aranan görevinden ihraç hakim Mustafa Karatay, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ'nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynayan Karatay, örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu. - ANKARA