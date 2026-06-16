Güvenlik görevlisi yaşamına son verdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, liman girişinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İ. (41), silahıyla kendisini vurarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi, jandarma soruşturma başlattı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde silahıyla kendisini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Filyos Limanı girişinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Halil İ. (41), liman girişinde bulunan Aybüke Köprüsü üzerinde silahıyla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK