FETÖ’YE üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılan R.O.'nun örgütün sözde esnaf yapılanmasında yer aldığı ve 2021 yılından bu yana firari olarak arandığı tespit edildi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan R.O., gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı