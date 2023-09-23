Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan K.Ö.E. ve E.M.'nin A.K.'ye uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaştı. Fiziki olarak takibe alınan 3 şüpheli, dün, saat 03.00 sıralarında Pazaryeri mevkisinde satışı gerçekleştirecekleri sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 650 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.