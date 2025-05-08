Fethiye'de Uluslararası Aranan Şahıs Yakalandı
İnterpol ve Europol tarafından cinsel taciz suçlamasıyla aranan 47 yaşındaki İngiliz S.D.H., Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Zanlı, Ula Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edildi.
Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan şahıs Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hakkında "İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca "cinsel taciz" suçundan aranan ve İnterpol -Europol Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iadesi talep edilen 47 yaşındaki İngiliz uyruklu S.D.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edilen zanlının iade süreci başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa