Fethiye'de uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde piknik yapan Kenan Zenginel, oyun oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kenan Zenginel (28) isimli şahıs uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Esenköy Mahallesi eski yol üzerinde bulunan Çırpı mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede piknik yapan Kenan Zenginel, iddiaya göre oyun oynanan topun peşinden gittiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Zenginel'in düştüğü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Zenginel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Kenan Zenginel'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
