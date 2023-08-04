- Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

- Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.