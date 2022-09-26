Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi 3. Sayfa Haberleri Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi, memleketleri Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi, memleketleri Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, 25 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. Kent dışındaki bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda olan Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı Fiat marka hafif ticari araç karşı şeride geçerek, H.D. (58) idaresindeki 34 FDK 660 plakalı İveco marka lojistik firmasına ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada; Murat Yavuz (59), Fatma Yavuz (34), Leyla Yavuz (58), Beril Su Yavuz (7), Tarık Yavuz (36) olay yerinde, Batın Kaan Yavuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınan 6 kişinin cenazesi Yeşilyurt-Konak Mahallesi'ne getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Murat Yavuz Malatya Tragger Akçadağ 3. Sayfa Haberler

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