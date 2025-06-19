Fatih'te Sürücüyü Öldüren Şüpheli Yakalandı

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Fatih, Yedikule Mahallesi'nde yolcu koltuğundaki kişi tarafından sürücüye ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayın faili Barış P. olarak tespit edilip yakalandı.

Fatih'te yanında oturduğu aracın sürücüsünü öldüren şüpheli yakalandı.

Fatih, Yedikule Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle sürücü Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş etmiş, sürücü kanlar içerisinde yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçarak bir apartmana girmişti. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçmıştı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, saldırganı yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Barış P. olduğu belirlenen şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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