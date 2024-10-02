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Fatih'te Okul Önlerinde Asayiş Denetimi Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'teki okullarda şüpheli şahıslar ve okul servis araçları üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk saptanmadı ve uygulamaların gün içinde devam edeceği bildirildi.

Fatih'te okul önlerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Fatih'te bulunan okullarda şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere ve okul servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Mobil Okul Timi ekipleri Fatih'te bulunan Selçuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çağdaş Yaşam Çok Programlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada okul çevrelerindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere ve okul servis araçlarına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Uygulama da durdurulan sürücülerin ehliyetleri, ruhsatları ve araçları detayları şekilde incelendi.

Servis araçlarının da kontrol edildiği uygulamada araçlardaki öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi. Kontrolde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

Öte yandan yapılan denetimlerin gün içerisinde çeşitli noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Fatih'te Okul Önlerinde Asayiş Denetimi Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güvenlik 3-sayfa Asayiş Yaşam

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