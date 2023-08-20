Fatih'te iki grup birbirine girdi, yaşanan arbede kamerada Fatih'te iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bilinmeyen bir kavgada taraflar birbirine girdi.

Fatih'te iki grup birbirine girdi, yaşanan arbede kamerada

İSTANBUL - Fatih'te iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bilinmeyen bir kavgada taraflar birbirine girdi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde silah sesi de duyuldu.

Olay, Nişanca Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma tarafların çoğalmasıyla kavgaya dönüştü. Olayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sonunda silah sesi de duyuldu.