Fatih'te İETT Otobüslerinin Zincirleme Kazası Kamerada
İstanbul Fatih'te meydana gelen zincirleme kazada iki İETT otobüsü ve üç otomobil bir araya geldi. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı ve büyük maddi hasara yol açtı.
Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada
İSTANBUL - Fatih'te 2 İETT otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.
Fatih Millet Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki iki İETT otobüsü ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmiş, ortalık adeta savaş alanına dönmüştü. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Büyük çapta maddi hasara neden olan kaza görüntülerinde İETT otobüsleri önce birbirlerine çarpıyor, ardından yol kenarındaki park halindeki araçları biçiyor.