Fatih'te erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Cibali Mahallesi'nde erkek arkadaşı tarafından kafasından vurularak ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Melek Nur Özgener için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğulan genç kızın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü. Polis, cinayeti işleyen Ercan D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih'te erkek arkadaşı tarafından kafasından vurularak öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Cibali Mahallesi'nde yılbaşı akşamı arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, 'Hanginize sıkayım' diyen erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti. Melek Nur Özgener için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninin ardından Melek Nur'un cenazesi, defnedilmek için Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.
Öte yandan, polis ekiplerinin ikinci kez cinayet işleyen Ercan D.'yi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL