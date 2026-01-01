Haberler

Fatih'te beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili 4 tutuklama

Fatih'te beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Anne, baba, anneanne ve dede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine gözaltına alınan anne, baba, anneanne ve dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 30 Aralık'ta Fatih'te meydana gelmişti. İddiaya göre dini nikahlı Y.Y. ve B.Y.'nin 5 Kasım'da dünyaya gelen bebekleri 30 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Anne Y.Y.'nin bebeğinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin 5 Kasım 2025'te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirlenmişti.

7 Kasım'da ise 3 kilo 200 gram ağırlığında taburcu edilen bebeğin, hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu tespit edilmişti. Anne Y.Y.'nin evde dini nikahlı eşi B.Y., annesi A.Y. ve Y.E.Y ile beraber yaşadığı, bebeğin saat 08.00 sıralarında öldüğü ancak ambulansın 12 saat sonra arandığı öğrenilmişti.

19 yaşındaki Y.Y.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine, annenin bebeği 3 gün beslemediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Y.Y., B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri biten 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne Y.Y., baba B.Y, anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

