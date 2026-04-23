Faciayı işletme sahibi önledi

Bartın'da el freni çekilmediği için kayan aracı fark eden işletme sahibi, facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde yol kenarına park edilen bir araç, bir anda geri geri gitmeye başladı. El freni çekilmediği için geri kaymaya başlayan aracı fark eden çevredeki bir işletmenin sahibi Kemal Ateş, ani bir refleksle sürücüsünün içerisinde bulunmadığını anladığı araca müdahale etti. Aracın kapısını açarak el frenini çeken Ateş, aracı durdurarak yayaların yaralanmasını önledi. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı