Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir pastanenin bodrum katında bulunan imalathanede çalışan 5 kişi, doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede meydana geldi. İddiaya göre, imalathanede meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen 5 çalışan baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları, baygınlık geçiren işçileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, pastane önünde ambulanslarda ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra 5 işçiyi hastaneye kaldırdı. Doğal gaz kaçağının kaynağının tespit edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürerken, muhtemel bir tehlikeye karşı pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümit Bilgiç isimli vatandaş, "Pastanede gaz kaçağı olduğunu söylediler. Kaçaktan etkilenen 5 kişinin zehirlendiğini öğrendik. Daha önce de pastaneyle ilgili benzer bir olayın yaşandığını duyduk. Yetkililerin konuyla yeterince ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı