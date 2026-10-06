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Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Özmen'in yerine başkan vekili seçilmesi için belediye meclisi cumartesi olağanüstü toplanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, görevden uzaklaştırıldı. Özmen'in yerine, yeni başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusu tamamlanan Özmen, sevk edildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'i görevden uzaklaştırdı. Görevden uzaklaştırılan Mithat Bülent Özmen'in yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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