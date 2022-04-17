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Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 958. gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir(55), 7 yıldır evladını beklediğini söyledi. Demir, "Oğlum için nöbetteyim, 7 yıldır hasret çekiyorum. HDP oğlumu götürdü, ben de burada nöbetteyim. O gitti huzur da gitti. Sürekli üzüntü, sıkıntı ve gözyaşı döküyorum. 7 yıldır onsuz bayram yapıyoruz. Şimdi tekrar bayram geldi, ben her bayram köşede oturup ağlayarak onun yolunu gözlüyorum. Oğlum, beni görüyor veya duyuyorsan dön gel evine. O kadar sana baktım ben, bunu mu hakkettim? Sen gittin gideli yüzümüz gülmüyor, dön gel seni çok özledik" dedi.

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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