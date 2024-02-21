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Evi soyulan vatandaş son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı

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Kırşehir'de evi hırsızlar tarafından soyulan köylü, son sistem güvenlik kameralarıyla tedbir aldı. İsmail Karagöz, kamera sistemini kurduktan sonra köyde de öncülük ederek bir çok kişinin evine kamera sistemi kurmasını sağladı.

Evi soyulan vatandaş son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de evi hırsızlar tarafından soyulan köylü, son sistem güvenlik kameralarıyla tedbir aldı.

Geçtiğimiz yıl köye gelen 3 kadın tarafından evi soyulan İsmail Karagöz, kamera sistemini kurduktan sonra köyde de öncülük ederek bir çok kişinin evine kamera sistemi kurmasını sağladı. Olay Kırşehir merkeze bağlı Ecikağıl köyünde meydana geldi. Köyde bulunan başka bir evin güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheliler, Karagöz'ün evinden 50 gram bilezik, 1 kolye, 4 çeyrek altın ve bir miktarda para çaldı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası kamera sistemi kurduran ve kameraların başından ayrılmayan Karagöz, "Evim soyuldu. Soyulduktan sonra da evimin her yanını son sistem kameralarla döşettim ve oturdum izliyorum"dedi.

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili de adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Karagöz Kırşehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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