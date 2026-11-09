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Mersin'de alevler arasında kalan 7 yaşındaki kız, 3'üncü kattan halıya atlayarak kurtuldu

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Mersin'de alevler arasında kalan 7 yaşındaki kız, 3'üncü kattan halıya atlayarak kurtuldu
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Mersin'in Mut ilçesinde 3 katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunan 7 yaşındaki S.Ş., vatandaşların aşağıda açtığı halının üzerine atlayarak kurtuldu. Sırtında yanık olduğu öğrenilen çocuk önce ilçedeki devlet hastanesine, ardından Mersin'e sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında 7 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattan vatandaşların açtığı halının üzerine atlayarak kurtuldu.

SON KATTAKİ DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu yanındaki 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, son kattaki D.Ş.'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AŞAĞIDA AÇILAN HALIYA ATLADI

Yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğu S.Ş., vatandaşlar tarafından açılan halının üzerine atlayarak kurtuldu. Sırt kısmında yanık olduğu öğrenilen çocuk, ambulansla önce ilçe devlet hastanesine, ardından Mersin'e sevk edildi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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